СК доказал причастность белоруса ко многим преступлениям, совершенным в составе банды Мариянчука

Участнику ОПГ, действующей на территории Украины, СК Беларуси предъявил обвинения в тяжких и особо тяжких преступлениях. 49-летний уроженец Ушачского района, входивший в состав так называемой банды Мариянчука, был задержан еще в мае прошлого года. Мужчина был судим за убийство еще в середине 90-х, а в конце 2000-х – за вымогательство и разбой в Барановичском районе.В ходе следствия было установлено, что в 2008 году белорус также подозревался в совершении убийства на территории Украины, однако тогда собрать необходимую доказательную базу не удалось.

И вот спустя 10 лет следователям все же удалось доказать причастность белоруса ко многим преступлениям, совершенным в составе банды Мариянчука. В том числе - убийств, грабежей и разбоев. Более детально с послужным списком задержанного белоруса ознакомился Юрий Шевчук.

В очередной раз проблемы с законом у 49-летнего уроженца Ушачского района начались после того, как он попал в разработку белорусского ГУБОП. На этот раз причиной внимания со стороны оперативников стало его криминальное хобби. Мужчина проходил по делу черных копателей. Итогом спецоперации стало задержание фигуранта в мае прошлого года.

Но, как выяснилось позже, криминальная биография одного из черных копателей куда богаче и уходит корнями в лихие 90-е. Тогда мужчина состоял в банде Василия Мариянчука. Как писали в свое время украинские СМИ, руководителя самой кровавой ОПГ конца 90-х - начала 2000-х.

На протяжении 10 лет бандой Василия Мариянчука было совершено более 60 преступлений. На счету руководителя ОПГ и его подельников 28 умышленных убийств, 9 покушений на убийства, 13 разбойных нападений, похищения людей, а также вымогательства и бандитизм.

Подозрения о том, что наш соотечественник может быть причастен к одному из таких убийств, у правоохранителей появилась еще в 2008 году. Но тогда собрать необходимую доказательную базу, которая бы подтвердила вину подозреваемого, не удалось. Во многом расследование этого уголовного дело затруднялось еще и тем, что главарь банды Василий Мариянчук к тому времени был еще не осужден. Несмотря на то, что руководитель ОПГ был задержан еще в конце 90-х, приговор ему был вынесен лишь два года назад. Обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. В итоге украинским полицейским в тандеме с нашими оперативниками все же удалось доказать связь жителя Новополоцка с ОПГ Мариянчука.