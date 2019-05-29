Тело 59-летнего жителя Борисовского района, подозреваемого в преступлении, обнаружено с огнестрельным ранением. По нашей информации, мужчина застрелился на могиле своих родителей. Рядом с телом обнаружен карабин пострадавшего работника БООР. Обстоятельства его смерти устанавливаются. У следствия есть основания полагать, что имел место суицид. Следственные и процессуальные действия по уголовному делу продолжаются. Напомним, инцидент произошел на минувших выходных в Крупском районе. Инспектор Борисовской инспекции охраны животного и растительного мира вместе с егерем Крупского подразделения Общества охотников и рыболовов встретили в лесу мужчину с ружьем. Незнакомца попросили предъявить документы. В ответ тот выстрелил и скрылся. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".