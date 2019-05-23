С особой жестокостью избили супружескую пару, после чего убили мужчину, который стал очевидцем преступления и пытался вступиться за соседей. Следственным комитетом завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении троих жителей агрогородка Юровичи. Кроме убийства и нанесения тяжких телесных повреждений, обвиняемых подозревают в особо злостном хулиганстве,изнасиловании, покушении на убийстводвух и более лиц и других преступлениях.

Об этой истории мы уже рассказывали в своей программе в ноябре прошлого года. Напомним, самому младшему из обвиняемых 17 лет, старшему 25. По версии следствия, именно этот человек был идейным вдохновителем почти всех преступлений: от расстрела собак до убийства человека.

Более подробно о криминальной биографии юровичского трио, расскажет Юрий Шевчук. Преступление, за которое и были задержаны трое жителей Юровичей, они совершили в ночь с 3 на 4 ноября прошлого года. Выпившие молодые люди проникли в дом своих односельчан - супружеской пары. По одной из версий, 25-летний Павел, его 17-летний брат Григорий и 20-летний Виталий хотели по-мужски поговорить с хозяином жилища. Речь шла о неком долге, который мужчина хотел забрать у обидчика своей жены. Ранее женщина якобы была изнасилована, и чтобы не писать заявлению в милицию, ее супруг потребовал с односельчанина два воза дров, который тот должен был привезти лошадью, и 200 долларов. Изначально компромисс даже был достигнут, в итоге это соглашение стало причиной драки, во время которой и произошло убийство.

Погибшим оказался 45-летний Сергей Кучер. По предварительным данным, мужчина пытался снизить градус конфликта, но в итоге сам стал его жертвой. От многочисленных ударов пострадавший погиб, не приходя в сознание. Но как выяснилось позже, это убийство стало апогеем преступной деятельности, которую злоумышленники развернули в поселке Юровичи.