СК завершил расследование уголовного дела в отношении участника банды Мариянчука

ОПГ действовала на территории Украины в 90-х и начале 2000-х. Подозрения о том, что наш соотечественник может быть причастен к одному из убийств, совершенных группировкой, у правоохранителей появилась еще в 2008 году. Но тогда собрать необходимую доказательную базу, которая бы подтвердила вину подозреваемого, не удалось. Во многом расследование этого уголовного дело затруднялось еще и тем, что главарь банды Василий Мариянчук к тому времени был еще не осужден. Несмотря на то, что руководителя ОПГ задержали еще в конце 90-х, приговор ему был вынесен лишь два года назад. Обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. В итоге украинским полицейским в тандеме с нашими оперативниками все же удалось доказать связь жителя Новополоцка с ОПГ Марьянчука. В очередной раз проблемы с законом у 49-летнего уроженца Ушачского района начались после того, как он попал в разработку белорусского ГУБОП. На этот раз причиной внимания со стороны оперативников стало его криминальное хобби. Мужчина проходил по делу черных копателей.



Белорусскому участнику украинской группировки были предъявлены обвинения по шести эпизодам преступной деятельности. В том числе убийства, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и участие в приготовлении убийства следователя украинской прокуратуры.