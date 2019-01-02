Стихия разыгралась утром в одном из минских дворов в Лошице на Игуменском тракте. По предварительной информации, загорелся микроавтобус. Но пламя не пощадило и другие машины, которые в этот момент находились на парковке. Точное количество поврежденных автомобилей пока не называют. Известно как минимум о пяти машинах. Откуда прилетела искра, разбирался Владимир Королев.



Столичный микрорайон Лошица считается спальным, но то, что сегодня здесь разыгрался нешуточный пожар, обсуждают жильцы близлежащих домов и работники местных магазинов.

Жар огня повредил 4 дорогих автомобиля – «Мерседес», «ауди», БМВ. Все они находились рядом с пылающим микроавтобусом. Салон этого БМВ полностью расплавлен, хоть снаружи авто по-прежнему выглядит респектабельным. Владелец этого «ауди» признается, машина не была застрахована по КАСКО, а значит, обычный полис не покроет возгорание, что делать дальше, не знает. С одной стороны авто выглядит как новое, со второй - прожжено до дыр.

Часть поврежденных машин стояли на тротуаре, не на парковке. Местные жители рассказывают о том, что за последний год во дворе завелся так называемый наказатель, человек который регулярно вызывал ГАИ, чтобы дорожная милиция штрафовала за стоянку с нарушением. Не раз авто на тротуаре царапали. А вот фотография, сделанная с этого места 10 днями ранее. Салон машины одного из жильцов оплавлен - поджог это или замыкание, пока неизвестно. Связаны ли эти происшествия между собой, покажет экспертиза, которая прольет свет на это происшествие.