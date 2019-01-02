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Стихия разыгралась утром в одном из минских дворов в Лошице на Игуменском тракте. По предварительной информации, загорелся микроавтобус. Но пламя не пощадило и другие машины, которые в этот момент находились на парковке. Точное количество поврежденных автомобилей пока не называют. Известно как минимум о пяти машинах. Откуда прилетела искра, разбирался Владимир Королев.
Столичный микрорайон Лошица считается спальным, но то, что сегодня здесь разыгрался нешуточный пожар, обсуждают жильцы близлежащих домов и работники местных магазинов.
Жар огня повредил 4 дорогих автомобиля – «Мерседес», «ауди», БМВ. Все они находились рядом с пылающим микроавтобусом. Салон этого БМВ полностью расплавлен, хоть снаружи авто по-прежнему выглядит респектабельным. Владелец этого «ауди» признается, машина не была застрахована по КАСКО, а значит, обычный полис не покроет возгорание, что делать дальше, не знает. С одной стороны авто выглядит как новое, со второй - прожжено до дыр.
Часть поврежденных машин стояли на тротуаре, не на парковке. Местные жители рассказывают о том, что за последний год во дворе завелся так называемый наказатель, человек который регулярно вызывал ГАИ, чтобы дорожная милиция штрафовала за стоянку с нарушением. Не раз авто на тротуаре царапали. А вот фотография, сделанная с этого места 10 днями ранее. Салон машины одного из жильцов оплавлен - поджог это или замыкание, пока неизвестно. Связаны ли эти происшествия между собой, покажет экспертиза, которая прольет свет на это происшествие.
Сейчас на месте пожара работают следователи, представители комитета судебных экспертиз. Рассматриваемые версии - это поджог или неисправная электропроводка.