Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения Локать Юлии

По данным СК, с января по май 2018 года 37-летняя женщина жила в Минске на улице Гамарника. С 10 июня родственники потеряли связь с Юлией. О ее местонахождении ничего неизвестно. Возможно, помочь найти человека можете именно вы. Всмотритесь в это фото. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Локать Юлии, просьба обращаться по телефону /017/ 396 70 34.