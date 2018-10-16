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Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения Локать Юлии

16.10.2018

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Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения Локать Юлии

По данным СК, с января по май 2018 года 37-летняя женщина жила в Минске на улице Гамарника. С 10 июня родственники потеряли связь с Юлией. О ее местонахождении ничего неизвестно. Возможно, помочь найти человека можете именно вы. Всмотритесь в это фото. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Локать Юлии, просьба обращаться по телефону /017/ 396 70 34.