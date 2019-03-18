Сегодня Следственный комитет сообщил о задержании начальника Новогрудской налоговой инспекции. Его подозревают в получении взяток. Установлено, что руководитель брал от индивидуальных предпринимателей вознаграждения в виде различные подарков, решая вопросы в своей компетенции. Материальное поощрение он получал за формальное проведение проверок, закрывая глаза на нарушения бизнесменов, а также занижение налоговых выплат и последующее покровительство. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество наложен арест.