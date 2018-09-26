Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП на Могилевдреве

Статья - "Нарушение производственно-технической дисциплины и мер безопасности на взрывоопасном производстве". Тем временем врачи продолжают бороться за жизни пострадавших рабочих. Всего от взрыва на предприятии травмы и ожоги получили шесть человек, трое мужчин и столько же женщин. Состояние трех пострадавших вызывает опасение у врачей и на данный момент. Одну женщину в крайне тяжелом состоянии ночью перевезли в Республиканский ожоговый центр, еще двух пациентов доставили в минскую больницу сегодня днем. Как сообщалось ранее, накануне вечером на предприятии "Могилевдрев" произошел взрыв в лакокрасочном цехе. В результате на производственном участке случился пожар, который едва не закончился трагедией. Полная хронология событий у Юрия Шевчука.

Взрыв в лакокрасочном цехе предприятия "Могилевдрев" произошел накануне примерно в 18:30. Через 6 минут первые расчеты МЧС уже были на месте происшествия. Как выяснилось, в момент взрыва в цеху находилась рабочая смена из 9 человек, все они самостоятельно покинули здание. 6 рабочих пострадали и были госпитализированы в могилевские больницы.

Ночью одну из пострадавших в крайне тяжелом состоянии перевезли в Республиканский ожоговый центр. У 57-летней пациентки были диагностированы ожоги 60 % тела. А сегодня в минскую больницу привезли еще двух пациентов. Их состояние также оценивается врачами как тяжелое.

Сегодня утром на месте происшествия свою работу продолжили правоохранители. Была изъята документация предприятия, в том числе регламентирующая технику безопасности на производстве. Опрошены очевидцы, а также должностные лица предприятия. Работу следователей на месте координировал лично глава ведомства.

По факту ЧП на Могилевдреве Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья - "Нарушение производственно-технической дисциплины и мер безопасности на взрывоопасном производстве". К слову, в этом году это уже третий случай, когда следователи возбуждают дело по аналогичной статье.

Что же касается причины взрыва, то она сейчас устанавливается специальной комиссией. В одной из покрасочных камер, расположенных в цеху, разрушена стена, повреждены воздуховоды, оборудование не пострадало. Кстати, в режим работы Могилевдрева инцидент серьезных корректировок не внес. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.