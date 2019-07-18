Трое с марихуаной, не считая собаки… Гомельская версия произведения литературного классика, правда, по версии уже нашей милиции. Двое - это покупатели травки, третий - продавец. А пес - это служебный эрдельтерьер таможни по кличке Дэзире, это она нашла марихуану в тайниках. По оперативной информации, некий 23-летний безработный гомельчанин не только употреблял, но и занимался продажей наркотиков. Материал этот следовало проверить и убедиться в сведениях. В итоге 16 июля правоохранители задержали двух потребителей. Они купили у дилера два пакетика с марихуаной весом 8 и 20 граммов, а спустя сутки бойцы наркоконтроля при поддержке ОМОНа задержали и продавца. Часть травы находилось на столе в гараже. Также было найдено и приспособление для употребления дурмана. Больше килограмма марихуаны отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.