Смертельная авария в Гомеле

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии в Гомеле. ДТП случилось утром. 41-летний водитель автомобиля Nissan двигался в сторону улицы Свиридова. В какой-то момент машина выехала за пределы дороги и врезалась в опору линии электропередачи. Пассажир, а по данным СК это 45-летний брат водителя, погиб на месте. Водителя доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело в отношении шофера.