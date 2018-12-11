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Сотрудниками ДФР задержан мужчина, занимавшийся нелегальной продажей мобильных телефонов
11.12.2018
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Сотрудниками ДФР задержан мужчина, занимавшийся нелегальной продажей мобильных телефонов11.12.2018
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Сотрудниками ДФР задержан мужчина, занимавшийся нелегальной продажей мобильных телефонов
"Специалист по связи". Так на профессиональном языке можно охарактеризовать деятельность человека, который накануне был задержан сотрудниками ДФР. Мужчина занимался нелегальной продажей мобильных телефонов. Причем, свою подпольную деятельность предприниматель старательно пытался замаскировать под официальный бизнес. У бизнесмена даже был свой павильон и склад в одном из торговых центров. Вот только продавались и хранились там исключительно серые телефоны и аксессуары к мобильникам. На товар стоимостью 70 тысяч рублей предприниматель не смог предъявить ни одного документа, который бы подтвердил легальность приобретения техники. Тему продолжит Юрий Шевчук.
Бизнес, построенный на продаже мобильных телефонов, в последние 15 лет считается одним из самых перспективных и быстро развивающихся. Старые гаджеты ломаются, а новые с завидным постоянством выходят на рынок. Сегодня в эру потребительства не каждый покупатель спрашивает, откуда товар и есть ли у продавца на него документы. На это и сделал ставку минчанин, который решил заняться продажей мобильников.
Для прикрытия мужчина снял павильон и склад в одном из торговых центров Минска. В своем магазине коммерсант продавал и товар, приобретенный легальным образом, но все же основная ставка была сделана на серые гаджеты. Оно и понятно, нет сопроводительных документов, нет налогов, а значит, и прибыль куда больше.
Как выяснилось позже, весь товар закупался в Китае и транспортировался в Россию. Именно в этой стране его и приобретал предприниматель. Позже без оформления каких-либо документов. Груз перевозился в Беларусь.
Мобильные телефоны последних моделей, беспроводные наушники, зарядные устройства -на все эти многочисленные устройства у предпринимателя не оказалось ни одного сопроводительного документа.
В итоге такая модель ведения бизнеса может закончиться для продавца весьма печально. В отношении него уже составлен административный протокол, по которому мужчине грозит не только конфискация товара, но и штраф в размере 50% от стоимости изъятой продукции, а это 35 тысяч рублей.