Сотрудники Гродненской таможни пресекли деятельность лаборатории по выращиванию конопли

Специфический парник у себя дома организовал 39-летний житель Гродненского района. К нему в гости таможенники наведались вместе с бойцами наркоконтроля. Во время обыска в частном доме оперативники обнаружили не только стебли растения в горшках, высушенные листья и семена канабиса, но и все необходимое для производства и фасовки дурмана. Фигурантом уголовного дела стал не только дилер, но и два его клиента. Правда, если в одном случае речь идет о второй части статьи за незаконный оборот наркотиков, то покупателям вменили первую часть 328 статьи.