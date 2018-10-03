Сотрудники Ушачского райисполкома подозреваются в краже бычка

Вернемся с небес на землю, и вот что нам сообщает ДФР Новополоцка. 4 сотрудника Ушачского райисполкома подозреваются в краже молодого бычка. По данным правоохранителей, якобы, первый зампред исполкома распорядился, чтобы в подведомственной ферме ему выдали корову. Также чиновник распорядился, чтобы его подчиненные доставили бычка. Всех четверых и задержала милиция. В отношении них возбуждено уголовное дело за кражу группой лиц по предварительному сговору. Сейчас сотрудники финансовой милиции устанавливают, имела ли место серия краж. Уголовное разбирательство продолжается.