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Сразу несколько шокирующих происшествий с детьми произошло в минувшие выходные

03.09.2018

Выпуски

21 видео

Сразу несколько шокирующих происшествий с детьми произошло в минувшие выходные

В Буда-Кошелевском районе речь идет о том, что ребенок может остаться инвалидом. Сейчас медики прилагают все усилия, чтобы спасти здоровье маленького пациента. А причиной жуткого ЧП, вероятнее всего, стала родительская беспечность. Как говорят в милиции, мать четырехлетней девочки с подругой, находящейся в декретном отпуске, пьяные спали в комнате после застолья. Предоставленный самому себе ребенок выпал из окна балкона третьего этажа. С травмой головы и внутренних органов девочка доставлена в больницу.