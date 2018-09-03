Сразу несколько шокирующих происшествий с детьми произошло в минувшие выходные

В Буда-Кошелевском районе речь идет о том, что ребенок может остаться инвалидом. Сейчас медики прилагают все усилия, чтобы спасти здоровье маленького пациента. А причиной жуткого ЧП, вероятнее всего, стала родительская беспечность. Как говорят в милиции, мать четырехлетней девочки с подругой, находящейся в декретном отпуске, пьяные спали в комнате после застолья. Предоставленный самому себе ребенок выпал из окна балкона третьего этажа. С травмой головы и внутренних органов девочка доставлена в больницу.