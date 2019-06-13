Сегодня в выпуске мы связались с представителем белорусского стартапа Skinive. Основатель проекта расскажет, как искусственный интеллект определяет проблемы с кожей.Лучшее в мире «женское» приложение Flo привлекло инвестиции из Кремниевой долины. Во сколько сейчас оценивается наш сервис?И «Яндекс» запустил сервис по определению одежды на основе технологии белорусской компании «Бануба».Недавно в белорусский стартап инвестировал многомиллиардный фонд – он входит в топ-10 в Кремниевой долине. Объем инвестиций не уточняется, но «Женское» приложение Flo оценили в 230 миллионов долларов. Напомню. Что в октябре прошлого года сервис оценили в 200 миллионов. Flo – это мобильный продукт для женского здоровья, которым пользуются более 80 миллионов пользователей по всему миру. На данный момент приложение первое в сегменте здоровья в Appstore. На своей странице в facebook основатель фонда Haxus Юрий Гурский поделился занятной историей. Один из партнеров компании недавно показал ему фото своего ребенка, который был зачат и рожден с помощью белорусского приложения Flo. До этого он не знал, что сервис делают ребята из Беларуси.Стартап Skinive помог обнаружить рак кожи у участника конференции emerge в Минске. Приложение мониторит здоровье по фотоснимкам со смартфона. Помогает ему в этом компьютерное зрение и машинное обучение. У участника конференции, который ради интереса решил проверить свою кожу с помощью приложения Skinive, выявили меланому с высокой степенью вероятности. Позднее доктор подтвердил диагноз: заболевание удалось обнаружить на ранней стадии, и с пациентом все будет хорошо. Основатель стартапа Кирилл Атстаров прокомментировал нам, как работает эта технология.КИРИЛЛ АТСТАРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СТАРТАПА SkiniveЕще одна наша технология будет использоваться «Яндексом» для распознавания одежды на видео. Фэшн-сервис Sloy разработали в компании Banuba. Это мобильное приложение про моду, рассчитанное на молодую аудиторию. При нажатии на видео в ленте у каждой вещи появляется дополнительная информация с роликами и похожими образами. Приложение Sloy базируется на технологии распознавания и трекинга лиц, разработанных компанией Banuba. По сути, это социальная сеть для поклонников индустрии моды. Напомню, что совсем недавно лучшим стартапом в Европе был признан белорусский проект Oyper, который занимается похожей технологией.