Жители Фрунзенского района вскрывали припаркованные машины и уезжали на них в неизвестном направлении. Изъятые следы с мест преступлений указывают на то, что парни также причастны к кражам аккумуляторов из машин. Впрочем, следователи предполагают, что фигуранты приложили руку и к другим преступлениям. Что грозит задержанным, узнал Владимир Королев.

21 и 23 года, оба неработающие, живут во Фрунзенском районе Минска. Несмотря на свой возраст, парни подозреваются в серьезном преступлении – краже 4-х автомобилей. Милиция не исключает, что в этой истории у криминального дуэта есть еще темные стороны.

Среди взломанных авто – машины старше 10 лет, и только немецкие бренды. Кражи происходили в Московском и Фрунзенском районах Минска. Милиции удалось разыскать украденные 4 машины. Все они возвращены владельцам и находятся в технически исправном состоянии.

Сейчас с фигурантами работают следователи. Известно, что ранее один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за хищение денег с банковской карты. Расследование продолжается.

В отношении подозреваемых возбуждены сразу несколько уголовных дел. В ближайшее время следователи объединят все случаи в одно делопроизводство.