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Столичные бойцы наркоконтроля задержали торговцев опасными веществами
24.07.2018
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Столичные бойцы наркоконтроля задержали торговцев опасными веществами
И вновь на повестке дня - борьба с продавцами и потребителями запрещенного препарата. Столичные бойцы наркоконтроля задержали сразу нескольких любителей релакса вне закона. Кто-то зарабатывал на чужих слабостях - речь идет о торговцах опасными веществами, такими как метамфетамин. Другие и сами были не прочь расслабиться с помощью психотропов. Финал, правда, оказался весьма тривиальным как у продавцов, так и у потребителей: и за первыми, и за вторыми пришли милиционеры. О слабостях, которые ведут за решетку, а порою и туда, откуда не возвращаются, расскажет Карина Пашкова.
Свой бюджет за счет сбыта дурмана пополнял 18-летний житель Минска. О хобби, которым увлекается юноша, милиционерам было известно. За плечами у парня была судимость за незаконный оборот наркотиков. Новая страница предполагала продажу метамфетамина.
Парень снова станет фигурантом уголовного процесса за незаконный оборот наркотиков. Известно, что трудился он на один из интернет-магазинов. Молодой человек забирал метамфетамин в России крупными партиями. А на территории Беларуси распродавал через закладки. Чем опасен данный вид наркотика, мы узнали у специалистов.
В эту квартиру оперативники пришли не случайно. Как раз разгар вечеринки, видимо, для легкости общения хозяин и его знакомый запаслись наркотиком. Если конкретнее, альфа-ПВП.
В ходе осмотра квартиры задержанного мужчины, помимо наркотиков, милиционеры обнаружили также пистолет. Сейчас оружие отправили на баллистическую экспертизу, предварительно сообщается, что зарегистрировано оно не было.
Оба мужчины задержаны. В отношении всех задержанных возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Для фигурантов процесса статья знакомая, они оба имеют судимости, и тоже по 328-й.