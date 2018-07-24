Столичные бойцы наркоконтроля задержали торговцев опасными веществами

И вновь на повестке дня - борьба с продавцами и потребителями запрещенного препарата. Столичные бойцы наркоконтроля задержали сразу нескольких любителей релакса вне закона. Кто-то зарабатывал на чужих слабостях - речь идет о торговцах опасными веществами, такими как метамфетамин. Другие и сами были не прочь расслабиться с помощью психотропов. Финал, правда, оказался весьма тривиальным как у продавцов, так и у потребителей: и за первыми, и за вторыми пришли милиционеры. О слабостях, которые ведут за решетку, а порою и туда, откуда не возвращаются, расскажет Карина Пашкова.

Свой бюджет за счет сбыта дурмана пополнял 18-летний житель Минска. О хобби, которым увлекается юноша, милиционерам было известно. За плечами у парня была судимость за незаконный оборот наркотиков. Новая страница предполагала продажу метамфетамина.

Парень снова станет фигурантом уголовного процесса за незаконный оборот наркотиков. Известно, что трудился он на один из интернет-магазинов. Молодой человек забирал метамфетамин в России крупными партиями. А на территории Беларуси распродавал через закладки. Чем опасен данный вид наркотика, мы узнали у специалистов.

В эту квартиру оперативники пришли не случайно. Как раз разгар вечеринки, видимо, для легкости общения хозяин и его знакомый запаслись наркотиком. Если конкретнее, альфа-ПВП.

В ходе осмотра квартиры задержанного мужчины, помимо наркотиков, милиционеры обнаружили также пистолет. Сейчас оружие отправили на баллистическую экспертизу, предварительно сообщается, что зарегистрировано оно не было.