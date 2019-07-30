Они шли к успеху, но их остановили милиционеры. Молодые люди из Минска заказали наркотики, приехали на место закладки... и попали в руки правоохранителей. Столичный наркоконтроль задержал девушку и парня, которые намеревались заняться наркоторговлей. Фигуранты, а это брат и сестра, работали в баре на улице Зыбицкой в столице. Видимо, молодым людям захотелось подзаработать, способ нашли самый простой, но очень рискованный.



Девушка оформила в интернете заказ - приобрела партию параметилэфедрона. Забирать закладку компаньоны решили ночью. Но меры конспирации оказались неэффективными: на месте тайника несостоявшихся бизнесменов ожидали сотрудники в форме. Подробности у Александра Камовича.



Это кадры оперативного видео наркоконтроля. Ночная съемка в лесу около Минской кольцевой. Правоохранители нашли клад, точнее - закладку наркотика. А выйти на тайник удалось благодаря глубокой оперативной проработке. Брат и сестра, работающие барменом и официанткой в баре Минска, решили подработать. 26-летняя минчанка оформила заказ на себя в интернет-магазине. Естественно, пользовалась так называемыми закрытыми каналами. Спустя некоторое время на мобильный телефон пришло СМС с адресом тайника-закладки. Туда девушка с братом и отправились. Правда, не одни.



Родственников задержали прямо на месте. Сейчас сотрудники наркоконтроля устанавливают канал поставки психотропа, руководителей интернет-магазина и причастных к наркоторговле.



Известно, что ранее оба фигуранта к уголовной ответственности не привлекались. Что послужило мотивом встать на криминальный путь, не уточняется. Сейчас материалы дела переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки. Напомним, за незаконное приобретение наркотика предусмотрено до 5 лет тюрьмы.



