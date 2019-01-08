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Страшные кадры аварии на автодороге Ивацевичи - Пинск попали в объектив видеорегистратора

08.01.2019

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Страшные кадры аварии на автодороге Ивацевичи - Пинск попали в объектив видеорегистратора

Видно, как автомобиль после обгона, вернувшись в свою колею, попал в неуправляемый занос. Машину выбросило на встречную полосу. Несмотря на жуткие кадры, автор видео сообщает, что все остались живы.