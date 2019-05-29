11 лет и один месяц лишения свободы. Суд Кировска вынес приговор по делу об убийстве Анастасии Талыш. Обвиняемый Валентин Кухарев признан виновным. Напомним, девушка пропала ровно год назад. Видели ее в последний раз на остановке общественного транспорта в деревне Павловичи. Милиция искала девушку среди знакомых, друзей и родных. Однако безрезультатно. Позже тело убитой Анастасии случайно нашли местные жители. И тогда же по подозрению в убийстве был задержан ее знакомый Валентин Кухарев. Относительно мягкий приговор за убийство был определен тем, что на момент совершения преступления Валентин Кухарев был несовершеннолетним. Приговор суда пока в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 суток.