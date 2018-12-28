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Суд Ленинского района столицы вынес приговор минчанину, который оформлял кредиты на своих друзей

28.12.2018

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Суд Ленинского района столицы вынес приговор минчанину, который оформлял кредиты на своих друзей

4 года лишения свободы в колонии усиленного режима Суд Ленинского района столицы огласил приговор в отношении минчанина. 21-летний парень был задержан в прошлом месяце и подозревался в мошенничестве, краже, хищении личных документов. Отметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В этот раз молодой человек зарабатывал на махинациях -оформлял на своих друзей кредит и забирал деньги. При этом знакомые узнавали о долге перед банком только от финансовой организации. Известно о двух десятках таких эпизодов, сумма ущерба - более 16 000 рублей.