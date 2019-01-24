Суд Октябрьского района Минск сегодня озвучил приговор по резонансному делу об избиении парня в столице на переулке Вузовском. Несколько дней медики боролись за пациента, но спасти его не удалось. Молодой человек скончался. По информации следствия, избили жертву двое мужчин, незадолго до этого товарищи все вместе выпивали.

Однако решение суда услышал лишь один фигурант. Еще одного мужчину разыскивают. Тем не менее, его позиция известна, свое мнение он активно лоббирует в Сети. Все подробности в материале Карины Пашковой.

Приговор сегодня услышал один из участников того застолья. Суд признал его виновным. Статья - "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Второй фигурант, который и доставил теперь уже погибшего парня в больницу, от правоохранителей скрылся. Материалы в отношении его выделены в отдельное производство, а сам мужчина объявлен в межгосударственный розыск.

По информации СК, в розыске находится 33-летний мужчина, его фото сейчас на экране. Судя по всему, это Артур Бруйло, который активно делится своей позицией в Сети.

Это лишь фрагмент одного из видео. Записей в Сети несколько. Исходя из них, изначально ссора началась из-за чипсов, якобы погибшему парню не понравилось, что в магазине Артура нет чипсов нужной марки. Но этот конфликт был быстро исчерпан. А дальше, мол, отношения выясняли теперь уже осужденный и Сергей (так звали погибшего).

Отметим, инцидент случился в ночь с 29 на 30 сентября. После застолья и бурного конфликта пострадавшего доставили в больницу. А 5 октября парень скончался.