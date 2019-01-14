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Суд Заводского района столицы вынес приговор 22-летнему парню

14.01.2019

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Суд Заводского района столицы вынес приговор 22-летнему парню

Приобретение, хранение для продажи и перевозка особо опасного психотропа альфа-ПВП. Суд Заводского района столицы вынес приговор 22-летнему парню. Ранее он уже имел проблемы с законом по наркостатье. Претензии были весьма серьезные - незаконный оборот психотропа в составе организованной группы, но впоследствии обвинение переквалифицировали на более мягкое. В итоге три года лишения свободы.