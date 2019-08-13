Внимание инспекторов привлек шофер мотовездехода на дороге Колодищи - Заславль. Движение такого вида транспорта запрещено на трассах. Дорожная милиция потребовала остановиться, но водитель проигнорировал требование и лишь ускорился. Началась погоня. В результате преследования нарушителя задержали. Им оказался 33-летний житель Минска. Ранее он уже 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. В отношении его составлены административные протоколы, а квадроцикл отправлен на штрафстоянку.