Фрагменты миномета, незарегистрированное ружье и сотню патронов обнаружили инспекторы природоохраны у нелегального охотника. Жителя Докшиц задержали во время промысла на территории Березинского биосферного заповедника с незарегистрированным оружием. А во время обыска в доме его родителей нашли необычный арсенал – патроны, части миномета, ружье с самодельным глушителем и оптическим прицелом, позволяющие использовать патроны от нарезного оружия. Что грозит задержанному, расскажет Владимир Королев.

Это кадры задержания охотника в Березинском биосферном заповеднике. Житель Докшиц зарегистрирован как охотник, однако в заповедные угодья мужчина вышел с нелегальным ружьем, заряженным пулей и картечью, а значит, намеревался добыть крупную дичь.

Во время обыска в родительском доме, который находится неподалеку от заповедника и места задержания охотника, милиция и инспекторы природоохраны обнаружили необычный арсенал. Это фрагменты миномета, патроны и еще одно незарегистрированное ружье.

Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Следствию еще только предстоит установить, откуда взялся столь необычный арсенал.