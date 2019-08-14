Уголовным делом по статье "Злостное хулиганство" обернулась пьяная выходка для двух молодых людей из Могилева. После застолья парни решили сходить в магазин за добавкой, а дабы путь был еще и веселым, товарищи перед выходом сняли штаны. Но и этого им оказалось недостаточно. По дороге веселый дуэт повредил зеркала заднего вида в двух автомобилях и нарушил ПДД. Уже перед входом в магазин друзья решили окончательно эпатировать случайных свидетелей их променада и сняли нижнее белье. Голыми они зашли в торговый объект, где продолжили удивлять уже продавца магазина. Один из парней демонстративно сел на место кассира, чтобы сделать фото для социальной сети. Все свои действия молодые люди снимали на камеру мобильного телефона.Уже по дороге домой голые и несмешные дебоширы были задержаны. Как выяснилось, один из парней ранее был судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков.