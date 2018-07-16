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Уголовный процесс над наркосиндикатом "Пиренейский излом" начнется завтра
16.07.2018
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Уголовный процесс над наркосиндикатом "Пиренейский излом" начнется завтра
Уголовный процесс над наркосиндикатом "Пиренейский излом" начнется завтра в суде Гродненского района, на скамье подсудимых двое белорусов. Мелкие звенья большой цепи. Обвиняемым вменяют создание преступной организации и наркоторговлю. Напомним, о задержании в Беларуси, а точнее в Мостовском районе, 40 килограммов гашиша стало известно в июне прошлого года. А уже в мае наши спецслужбы рассказали о ликвидации международной преступной организации - ее назвали главным антинаркотическим расследованием десятилетия в Европе.
Во время этой спецоперации были задержаны 60 человек вместе с организатором - уроженцем Молдовы Олегом Прутяну. Всего же по делу было изъято около 840 килограммов заморской отравы. Как уже известно, гашиш из Марокко по морю переправлялся в Испанию. Там товар разделяли на более мелкие партии, паковали в тайники, оборудованные в основном в топливных баках машин. Автомобили для этих целей находили различными путями: иногда покупали, а порой использовали транспортные средства своих должников или ничего не подозревающих случайных знакомых. Таким образом, наркотики попадали в Беларусь и далее в Россию. Мы будем следить за судебным процессом.