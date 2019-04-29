Украденная 2,5 года назад икона Николая Чудотворца вернулась в Свято-Никольский женский монастырь Могилева. В сентябре 2016 неизвестный вынес святыню из храма днем, когда там оставалось очень мало сестер. Опознала пропажу настоятельница монастыря. Икону монахиням передали представители Следственного комитета и сотрудники КГБ.



Подробности находки не раскрываются. Известно, что сразу после этого икона была передана на экспертизу в Национальный художественный музей Беларуси, где было установлено, что святыня выполнена в России в XIX веке и представляет собой историко-культурную и художественную ценность.