С днем Победы! | История о чудесном спасении солдата и подвигах медсестер

Герои ролика - Ульяна Вишневская (18 лет) и ее прадедушка Федор Алексеевич Клопов. На следующий день после начала войны пришлось оставить беременную жену и уйти на фронт. Часто с благодарностью воспоминал медсестру, которая отыскала его на поле боя и отправила в госпиталь, тем самым спасла жизнь молодому солдату.