Смотреть онлайнПрограмма ТВ
PROигрыРемаркаЯ знаю . 2 сезонЯ знаю . 3 сезонЯ знаю. 4 сезонЯ знаю. 5 сезонЯ знаю. 6 сезонОбсудим с Марией ПетрашкоЗасекреченная войнаТрудовой фронтКрылья ПобедыФильмыСлавянский базар 2023Успеть до полуночиВ режиме правдыПро гаджетыС днем Победы!Сделано

С днем Победы! | История о чудесном спасении солдата и подвигах медсестер

06.05.2022

Выпуски

8 видео

С днем Победы! | История о чудесном спасении солдата и подвигах медсестер

Герои ролика - Ульяна Вишневская (18 лет) и ее прадедушка Федор Алексеевич Клопов. На следующий день после начала войны пришлось оставить беременную жену и уйти на фронт. Часто с благодарностью воспоминал медсестру, которая отыскала его на поле боя и отправила в госпиталь, тем самым спасла жизнь молодому солдату.

С днем Победы!

Похожие программы