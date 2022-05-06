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С днем Победы! | История о чудесном спасении солдата и подвигах медсестер
06.05.2022
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8 видео
С днем Победы! | История о чудесном спасении солдата и подвигах медсестер06.05.2022
С днем Победы! | История о подростке, защищавшем Родину в рядах Красной армии06.05.2022
С днем Победы! | История об отваге и раннем взрослении06.05.2022
С днем Победы! | История о том, с какими страшными ранами человек прожил всю жизнь06.05.2022
С днем Победы! | История о простреленной шинели и чудом выжившем солдате06.05.2022
С днем Победы! | История о твердости духа и вере в себя06.05.2022
С днем Победы! | История о пулеметчике, который несмотря на ранение все равно рвался на фронт06.05.2022
С днем Победы! | История о том, чего стоили боевые ордена и медали06.05.2022
С днем Победы! | История о чудесном спасении солдата и подвигах медсестер
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Герои ролика - Ульяна Вишневская (18 лет) и ее прадедушка Федор Алексеевич Клопов. На следующий день после начала войны пришлось оставить беременную жену и уйти на фронт. Часто с благодарностью воспоминал медсестру, которая отыскала его на поле боя и отправила в госпиталь, тем самым спасла жизнь молодому солдату.