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История о том, с какими страшными ранами человек прожил всю жизнь
06.05.2022
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21 видео
История о том, с какими страшными ранами человек прожил всю жизнь06.05.2022
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История о том, с какими страшными ранами человек прожил всю жизнь
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Герои ролика - Ульяна Вишневская (18 лет) и ее прадедушка Дмитрий Ануфриевич Вишневский. Добровольно вступил в ряды Красной армии, служил разведчиком. На одном из заданий осколок от взорвавшейся мины противника попал ему в ногу. Забыть страх и ужас войны было невозможно, ведь он так и прожил с этим осколком всю послевоенную жизнь.