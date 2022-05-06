История о том, с какими страшными ранами человек прожил всю жизнь

Герои ролика - Ульяна Вишневская (18 лет) и ее прадедушка Дмитрий Ануфриевич Вишневский. Добровольно вступил в ряды Красной армии, служил разведчиком. На одном из заданий осколок от взорвавшейся мины противника попал ему в ногу. Забыть страх и ужас войны было невозможно, ведь он так и прожил с этим осколком всю послевоенную жизнь.