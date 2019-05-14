Увлечение ботаникой привело 30-летнего жителя Витебска в милицию

Неудивительно, ведь занимался агроном-любитель выращиванием конопли. Об увлечении мужчины стало известно и стражам порядка. Фигуранта задержали в Витебске вблизи одного из крупных торговых центров города. Информация о хобби задержанного подтвердилась. Одну из комнат своей квартиры он оборудовал под лабораторию по культивированию запрещенной травы. И надо сказать, к делу подошел серьезно. Чтобы получить хороший урожай, мужчина оснастил помещение всем необходимым оборудованием. В ходе осмотра квартиры оперативники обнаружили кусты конопли, весы, лампы, таймер, блок питания, а также приспособления для употребления дурмана. Нашли правоохранители и тайник, в котором находилась уже высушенная марихуана, всего около 7 граммов. Теперь задержанный мужчина станет фигурантом уголовного процесса за незаконный оборот наркотиков. Сейчас проверяется его причастность к распространению запрещенного вещества на территории города.



