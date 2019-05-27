Гибелью мотоциклиста закончилась авария в Речице, где столкнулись легковой "Пежо" и "Кавасаки". В ГАИ говорят, водитель французского авто не предоставил преимущество байкеру. Но эта информация лишь предварительная. В сводках дорожной милиции есть сведения, что "Пежо 406" при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу "Кавасаки", под управлением 32-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения мотоциклист и его 42-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу, где байкер от полученных травм скончался.