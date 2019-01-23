Рубили осину, а продавали дуб - разница 400 рублей. В Березинском районе возбудили уголовное дело в отношении работника местного лесхоза, который обвиняется в незаконной рубке.

Эту историю мы рассказывали еще месяц назад. Тогда инспекторы природоохраны выявили место незаконной порубки деловой древесины. При этом на делянке должны были производиться санитарные работы. По факту же уничтожили десятки единиц высококачественных деревьев.

Продолжит тему Александр Камович. Именно такая картина предстала перед инспекторами природоохраны в Березинском районе чуть более месяца назад. 25 кубометров (или больше полусотни срубленных деревьев) на делянке в заказнике "Вязькутино". Из материалов госинспекции известно, что по заказу лесхоза частная фирма трудилась на делянке. По документам это была санитарная рубка осины. Только вот по факту все вышло иначе, причем с интересными объяснениями.

Добавим, заказник "Вязькутино" был создан для сохранения уникального лесоболотного массива - места обитания краснокнижных животных. Как выяснили следователи, деревья для рубки отмечал 56-летний мастер местного лесхоза. Такой работой должностного лица позже заинтересовались и следователи. Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная порубка деревьев".