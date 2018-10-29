В Березовском районе задержан 35-летний мужчина по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Семена конопли он посадил летом в лесу, а не так давно собрал урожай. По оперативной информации, траву фигурант сушил на чердаке дома, а также в батарее и гараже. А вот прятал везде, где только мог - и в автомобильной аптечке, и в комнатах своего жилища. В общей сложности обнаружено и изъято более 350 граммов марихуаны. Известно, что ранее подозреваемый не был судим и официально работает слесарем.