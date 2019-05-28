В Бобруйске задержан закладчик мефедрона

Это наркотик, который относят к классу амефетамина, психостимулятора. Накануне встречи с бойцами наркоконтроля дилер успел сделать для своих клиентов 10 тайников. Еще три дозы с особо опасным веществом у наркокурьера было обнаружено при себе. Как выяснилось, 24-летний молодой человек работал на интернет-магазин, специализировавшийся на продаже дурмана. Эта деятельность и была для парня основным источником дохода.



Можно сказать, что задержанный - яркий представитель так называемых минеров. Он дистанционно получает информацию от своих работодателей и так же общается со своими клиентами. Как считают многие молодые люди, которые становятся на эту скользкую дорожку, благодаря этому вычислить их практически невозможно. Но это лишь миф, которым наркобароны заманивают в свой запрещенный бизнес молодую кровь. Как правило, оперативники задерживают именно распространителей. И срок для работы, который отведен таким новичкам, совсем короткий. Чего не скажешь о сроке, который грозит задержанным за незаконный оборот наркотиков. Третья часть, которая сейчас вменяется закладчику из Борбруйска, предусматривает до 15 лет лишения свободы.



