В Быховском районе трое мужчин добывали рыбу с помощью электроудочек

Факт браконьерства инспекторы природоохраны обнаружили в Быховском районе. Там были задержаны трое мужчин, которые добывали рыбу с помощью электроудочек. Варварская рыбалка развернулась на реке Ухлясть. Сообщается, что нелегалы добыли почти тысячу особей рыбы общим весом 77 килограммов. Вред, причиненный такой рыбалкой, исчисляется в пятикратном размере. В данном случае он составил почти 145 тысяч рублей. Нарушители были задержаны с поличным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.