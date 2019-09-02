Расстояние не преграда для любви. В Докшицком районе молодой человек угнал автомобиль у своего товарища, чтобы отправиться к возлюбленной. Накануне происшествия друзья выпивали за встречу. Около часа ночи один из приятелей уснул, а его гостя потянуло на общение со знакомой девушкой. После нескольких сообщений в мессенджере парень решил продолжить разговор вживую. Для этого он взял без спроса BMW друга и отправился в Бегомль, где жила его пассия. Состояние воздыхателя и то, что он приехал на чужой машине, не смутили девушку. И уже вместе они продолжили кататься по окрестностям. После свидания спутник отправился домой.