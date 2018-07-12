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В Дзержинском районе в аварию попал водитель автомобиля "Сааб"

12.07.2018

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В Дзержинском районе в аварию попал водитель автомобиля "Сааб"

Пьяная поездка закончилась ДТП. В Дзержинском районе в аварию попал водитель автомобиля "Сааб" - машина въехала в придорожное ограждение. В результате инцидента никто не пострадал. Только в произошедшем виноват оказался сам 30-летний мужчина. В ходе разбирательства установлено, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГАИ, в его крови обнаружено более 2 промилле алкоголя. Более того, мужчина еще в позапрошлом году был лишен водительского удостоверения за то, что отдал машину пьяному шоферу. Сообщается, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за пьяные поездки. 