В Гомеле сотрудники МЧС спасли мужчину из дымящей квартиры

ЧП произошло на пятом этаже жилого дома по улице Фадеева. В огненной ловушке оказался 48-летний хозяин апартаментов. Спасатели вытащили мужчину на улицу, после чего передали врачам. В результате пожара огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены в квартире. Точная причина ЧП устанавливается. Но не исключено, что очагом возгорания мог стать непотушенный окурок.