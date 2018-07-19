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В Гомеле сотрудники МЧС спасли мужчину из дымящей квартиры

19.07.2018

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В Гомеле сотрудники МЧС спасли мужчину из дымящей квартиры

В Гомеле сотрудники МЧС спасли мужчину из дымящей квартиры

ЧП произошло на пятом этаже жилого дома по улице Фадеева. В огненной ловушке оказался 48-летний хозяин апартаментов. Спасатели вытащили мужчину на улицу, после чего передали врачам. В результате пожара огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены в квартире. Точная причина ЧП устанавливается. Но не исключено, что очагом возгорания мог стать непотушенный окурок.  