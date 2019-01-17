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В Гомельской области завершено расследование преступления, совершенного в 2014 году
17.01.2019
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В Гомельской области завершено расследование преступления, совершенного в 2014 году
В Гомельской области завершено расследование преступления, совершенного еще в 2014 году. Речь идет об убийстве 54-летнего жителя Мозыря. Тело мужчины с многочисленными травмами было обнаружено в его собственной квартире. Как выяснилось, накануне смерти погибший выпивал, но с кем именно тогда выяснить так и не удалось. В итоге раскрыть преступление по горячим следам не получилось. Новая зацепка в этом деле появилась лишь спустя 4 года, когда правоохранители задержали 23-летнего жителя Мозырского района. Изначально молодой человек был задержан за нападение на женщину. В гаражном кооперативе злоумышленник накинулся на случайную прохожую и нанес ей два удара ножом. Как выяснилось, подозреваемый не раз преступал черту закона, а во время расследования было установлено, что он причастен и к убийству 4-летней давности.
Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, во время убийства обвиняемый был зависим от употребления летучих растворителей, а также имел расстройство личности и поведения. Проще говоря, он токсикоман. Тем не менее злоумышленник мог сознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. По версии следствия, он нанес жителю Мозыря множественные удары ножом именно в состоянии, вызванном потреблением токсических веществ. А вот подробности этой истории мы расскажем уже завтра в нашей итоговой программе.