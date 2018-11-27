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21 видео
В лобовом столкновении под Смолевичами погиб 26-летний водитель такси27.11.2018
Оборона Отечества02.09.2024
XI Форум регионов Беларуси и России | Инновационная экономика союзного государства28.06.2024
Беларусь и Россия в одном строю | Кто пытается переписать историю?14.05.2024
Чемпионат Беларуси по каратэ 202307.04.2023
Матч-пойнт (08.11.2022)09.11.2022
Матч-пойнт (11.10.2022)14.10.2022
Матч-пойнт (27.09.2022)28.09.2022
Матч-пойнт (13.09.2022)14.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 501.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 401.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 301.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 201.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 101.09.2022
Матч-пойнт (30.08.2022)30.08.2022
Азбука спорта (26.08.2022)26.08.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (18.07.2022)19.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (17.07.2022)17.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (16.07.2022)16.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (15.07.2022)15.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (14.07.2022)15.07.2022
В лобовом столкновении под Смолевичами погиб 26-летний водитель такси
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Возбуждено уголовное дело. В соцсетях отмечают, что через неделю у него должна была состояться свадьба. Трагедия произошла накануне днем около деревни Саковка. По предварительной информации, мужчина за рулем такси Renault не справился с управлением и выехал на встречку. Столкновения с Fiat было не избежать. В результате ДТП таксист погиб на месте. Шофер Fiat не пострадал.