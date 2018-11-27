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В лобовом столкновении под Смолевичами погиб 26-летний водитель такси

Возбуждено уголовное дело. В соцсетях отмечают, что через неделю у него должна была состояться свадьба. Трагедия произошла накануне днем около деревни Саковка. По предварительной информации, мужчина за рулем такси Renault не справился с управлением и выехал на встречку. Столкновения с Fiat было не избежать. В результате ДТП таксист погиб на месте. Шофер Fiat не пострадал.