В Минске задержан сценарист порнофильмов с участием детей

Громкий скандал с международными корнями. Следственный комитет расследует уголовное дело об изготовлении материалов порнографического характера с участием детей. Еще в сентябре прошлого года сотрудники Департамента киберполиции Украины предоставилиправоохранительным органам Беларуси информацию, что на территории нашей страны находится пользователь Интернета, который может быть причастен к изготовлению и распространению запрещенного контента. Позже оперативники вышли на 40-летнего минчанина, который, как выяснилось, писал сценарии для фильмов порнографического характера.

Кто втянул белоруса в криминальный бизнес, как работал запрещенный продакшн, расскажет Юрий Шевчук.

Делом, о котором пойдет речь, белорусские правоохранители занялись в сентябре прошлого года. Именно тогда они получили информацию от украинских коллег, что на территории нашей страны находится интернет-пользователь, который может быть причастен к изготовлению и распространению детской порнографии.

Как выяснилось, мужчина писал сценарии для фильмов порнографического характера с участием детей. Такое специфический продукт ему заказывали товарищи из Украины. Именно эти люди были идейными вдохновителями запрещенного постпродакшна, который базировался на территории соседней страны.

Накануне подозреваемый был задержан. Во время обыска его квартиры изъяты компьютерная техника, а также электронные носители с информацией. Известно, что мужчина работает руководителем отдела в организации и ранее к уголовной ответственности не привлекался.