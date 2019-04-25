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В Миорах из-за пожара на балконе спасатели эвакуировали 10 человек

Все они жильцы пятиэтажки, где и случился пожар. Когда пожарные расчеты прибыли на место вызова, подъезд полностью был заполнен дымом, балкон на четвертом этаже горел открытым пламенем. Хозяев квартиры дома не было. В считанные минуты спасатели справились с возгоранием. Причина ЧП, говорят, неосторожное обращение с огнем, но не исключено и то, что кто -то мог бросить непотушенную сигарету.