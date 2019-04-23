Получение взяток в особо крупном размере, завладение имуществом обманным путем. В Могилеве вынесли приговор в отношении бывшего заместителя директора ОАО "Белшина". Вердикт Фемиды - 7 лет колонии усиленного режима.



Мужчину взяли с поличным в апреле прошлого года. Тогда он получил несколько десятков тысяч рублей от представителя строительной компании. Фигурант дела обещал помочь строителям получить работу на объектах "Белшины". Всего установлено 5 подобных эпизодов. Продолжит тему Александр Камович.



Это кадры оперативной съемки с моментом задержания топ-менеджера предприятия «Белшина». У оперативников была информация, что замдиректора по капитальному строительству готовится получить взятку. В салоне автомобиля были двое - сам подозреваемый и представитель строительной фирмы. В машине нашлись и главные улики - пакет с благодарностью.



По информации следствия, подозреваемый обещал пролоббировать интересы строительной организации у себя на предприятии. Речь шла о том, чтобы дать могилевским строителям работать на демонтаже и стройке объектов "Белшины". В дальнейшем также обещал дать зеленый в сотрудничестве. И, конечно, не за бесплатно.



Следствию удалось доказать, что подозреваемый систематически брал взятки. Мужчине вменялось 5 эпизодов с ноября 2017 по апрель 2018. При этом один из них переквалифицировали в завладение имуществом обманным путем.



Следствия длилось почти год. Было собрано несколько томов уголовного дела. И вот сегодня вердикт Фемиды.



Отмечу, что приговор суда в законную силу еще не вступил. У сторон есть 10 дней, чтобы его обжаловать.



