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В Могилевском районе погибли два человека

17.09.2018

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В Могилевском районе погибли два человека

Идет поиск очевидцев и другой жуткой аварии. В Могилевском районе погибли два человека. На мотоцикле "Днепр" они остановились в крайней правой полосе. Затем их сбил 27-летний водитель Seat Ibiza. Известно, что погибшим 26 и 16 лет. Как сообщает СК, ударом подростка отбросило на крайнюю левую полосу движения, где на него совершил наезд Renault Megane. Подросток скончался на месте происшествия, второй пострадавший умер в реанимационном отделении больницы. Возбуждено уголовное дело, проводится ряд экспертиз.