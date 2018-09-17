Идет поиск очевидцев и другой жуткой аварии. В Могилевском районе погибли два человека. На мотоцикле "Днепр" они остановились в крайней правой полосе. Затем их сбил 27-летний водитель Seat Ibiza. Известно, что погибшим 26 и 16 лет. Как сообщает СК, ударом подростка отбросило на крайнюю левую полосу движения, где на него совершил наезд Renault Megane. Подросток скончался на месте происшествия, второй пострадавший умер в реанимационном отделении больницы. Возбуждено уголовное дело, проводится ряд экспертиз.