3.44 RUB
3.42 USD
3.53 EUR
НовостныеИнтервьюРасследованияТок-шоуЭкономическиеИнформационно-аналитическиеПознавательныеХроникально-документальныеСпортивныеРазвлекательныеКонцертыВажные событияФильмыАрхив видеогалереи
В Могилевском районе погибли два человека
17.09.2018
Выпуски
21 видео
В Могилевском районе погибли два человека17.09.2018
Оборона Отечества02.09.2024
Жизнь после смерти: последний бой батальона Владимирова. 2 серия13.07.2024
Жизнь после смерти: последний бой батальона Владимирова. 1 серия13.07.2024
XI Форум регионов Беларуси и России | Инновационная экономика союзного государства28.06.2024
Беларусь и Россия в одном строю | Кто пытается переписать историю?14.05.2024
Хоккейный клуб "Неман" - 35 лет! | Кто привёл клуб к успеху | Документальный фильм "Чемпионы сердец"11.07.2023
Чемпионат Беларуси по каратэ 202307.04.2023
Матч-пойнт (08.11.2022)09.11.2022
Матч-пойнт (11.10.2022)14.10.2022
Матч-пойнт (27.09.2022)28.09.2022
Матч-пойнт (13.09.2022)14.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 501.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 401.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 301.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 201.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 101.09.2022
Матч-пойнт (30.08.2022)30.08.2022
Азбука спорта (26.08.2022)26.08.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (18.07.2022)19.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (17.07.2022)17.07.2022
В Могилевском районе погибли два человека
Идет поиск очевидцев и другой жуткой аварии. В Могилевском районе погибли два человека. На мотоцикле "Днепр" они остановились в крайней правой полосе. Затем их сбил 27-летний водитель Seat Ibiza. Известно, что погибшим 26 и 16 лет. Как сообщает СК, ударом подростка отбросило на крайнюю левую полосу движения, где на него совершил наезд Renault Megane. Подросток скончался на месте происшествия, второй пострадавший умер в реанимационном отделении больницы. Возбуждено уголовное дело, проводится ряд экспертиз.