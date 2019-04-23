В Молодечненском районе правоохранители задержали парней, которые везли сдавать металлолом

Приемы против лома - в Молодечненском районе правоохранители задержали двоих парней, которые везли сдавать металлолом. Груз оказался чужим. А транспортировали металл на автомобиле УАЗ. За рулем был 22-летний парень. Машину остановили правоохранители. Сопроводительных документов на груз у водителя не было, как и разрешения на допуск авто к участию в дорожном движении. Как стало известно, ехали в сторону предприятия "Вторчермет". Цель - сдать груз и подзаработать.



Владельца погрузчика милиционеры отыскали. Это 55-летний житель Молодечно. Ущерб составил без малого 250 рублей. Как рассказали сами фигуранты, погрузчик стоял возле гаражей уже долгие годы, к тому же в полуразобранном виде. Вот и решили они попутно прихватить его на мусор. По факту произошедшего проводится проверка. Сейчас молодые люди заключены под стражу.