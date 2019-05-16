В Молодечненском районе выявлена преступная группа, которая похищала блоки с местного предприятия

Сумма ущерба - свыше четырех с половиной тысяч рублей. Недостачу обнаружили руководители организации и обратились в милицию. Правоохранители установили, что еще в январе под предлогом вернуть поддоны на территорию приехал индивидуальный предприниматель. Оборудование он выгрузил, однако перед тем как уехать, машину укомплектовал строительными блоками. Более того, на продукцию были оформлены липовые документы, которые создали эффект легальности сделки. Уголовное дело возбуждено по статье "Присвоение либо растрата".