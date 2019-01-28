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Шокирующая история в Молодечно. Мать лишила жизни своего ребенка. Мальчику было 8 лет, он учился во втором классе. В милиции рассказали, что трагедия произошла в субботу вечером. После совершения преступления 29-летняя женщина сама позвонила в дежурную часть, сообщила о случившемся и созналась. Сына она задушила.
Орудием расправы стала веревка. По информации СК, подозреваемая госпитализирована с признаками психического расстройства. У ее палаты выставлен пост охраны. Известно, что в момент преступления в квартире находились еще четверо человек. Продолжит тему Елизавета Лакотко.
Сообщение о смерти ребенка в дежурную часть Молодечненского РОВД поступило в субботу вечером. Звонила мама мальчика. Женщина рассказала, что задушила своего сына. По адресу приехали милиция, следователи и медики.
Мальчишке было всего 8, учился во втором классе. Чуть менее месяца он не дожил до своего девятого дня рождения. Вечер 26 января стал последним в его недолгой жизни. Как такое произошло, сейчас сказать сложно, но веревку на шее своего дитя затянула мама.
В Следственном комитете сообщили, что женщина находится в больнице. Ее госпитализировали с признаками психического расстройства. За состоянием и поведением пациентки наблюдают медики. У палаты выставлен пост охраны.
По нашей информации, в квартире, где произошла трагедия, живут мать подозреваемой и трое братьев. В тот роковой вечер семья была дома. Однако что происходило в соседней комнате, не знали. Ни криков о помощи, ни подозрительного шума. Что же спровоцировало женщину стать не только первым воспоминанием в жизни сына, но и последним, предстоит выяснить следователям. Возможно, ее посты и фотографии в соцсетях помогут разобраться в ситуации и понять, что толкнуло на столь крайние меры.