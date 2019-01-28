Шокирующая история в Молодечно. Мать лишила жизни своего ребенка. Мальчику было 8 лет, он учился во втором классе. В милиции рассказали, что трагедия произошла в субботу вечером. После совершения преступления 29-летняя женщина сама позвонила в дежурную часть, сообщила о случившемся и созналась. Сына она задушила.

Орудием расправы стала веревка. По информации СК, подозреваемая госпитализирована с признаками психического расстройства. У ее палаты выставлен пост охраны. Известно, что в момент преступления в квартире находились еще четверо человек. Продолжит тему Елизавета Лакотко.

Сообщение о смерти ребенка в дежурную часть Молодечненского РОВД поступило в субботу вечером. Звонила мама мальчика. Женщина рассказала, что задушила своего сына. По адресу приехали милиция, следователи и медики.

Мальчишке было всего 8, учился во втором классе. Чуть менее месяца он не дожил до своего девятого дня рождения. Вечер 26 января стал последним в его недолгой жизни. Как такое произошло, сейчас сказать сложно, но веревку на шее своего дитя затянула мама.

В Следственном комитете сообщили, что женщина находится в больнице. Ее госпитализировали с признаками психического расстройства. За состоянием и поведением пациентки наблюдают медики. У палаты выставлен пост охраны.