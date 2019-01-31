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В Мозырском районе столкнулись "лада" и машина скорой помощи

31.01.2019

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В Мозырском районе столкнулись "лада" и машина скорой помощи

4 человека пострадали после столкновения легковой "лады" и машины скорой помощи. Авария произошла в Мозырском районе примерно в 11 утра накануне. 36-летняя женщина за рулем "лады", двигаясь по дороге от поселка Криничный, выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с машиной скорой медпомощи. В результате аварии пострадали три медработника, а также водитель "лады".