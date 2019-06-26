Трагедией закончилась встреча трех друзей в Новополоцке. Погиб 16-летний подросток, он выпал из окна. Обстоятельства выясняют следователи. Инцидент произошел накануне поздно вечером. В милицию позвонил хозяин квартиры и рассказал, что его товарищ разбился, выпав с шестого этажа. Как говорят в СК, трое сверстников собрались с целью так называемого сниффинга. Это форма токсикомании, состояние опьянения наступает после вдыхания паров газа из бытовых приборов, при этом не исключены летальные исходы. Чтобы поймать кайф, один из товарищей принес с собой баллоны для заправки зажигалок, купленные заранее. Освидетельствование подтвердило, что все присутствовавшие в квартире не находились в состоянии алкогольного опьянения. Биологические материалы направлены на проведение детальных исследований.